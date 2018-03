Berlin (ots) - Fünf Monate lang hat die geschäftsführende Bundesregierung die Probleme nur verwalten können. Welche arzneimittelpolitischen Themen nach dem Entscheidungsvakuum nun schnell behandelt werden müssen - darüber diskutieren Apotheker, Ärzte, Kostenträgern und Pharmaindustrie am Tag der Kanzlerwahl beim 31. BPI-Unternehmertag.



Wir laden Sie herzlich ein zum öffentlichen Teil des



31. BPI-Unternehmertag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr im dbb forum, Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin



Wir diskutieren die Frage: "Macht politischer Stillstand krank?"



- Fritz Becker, Vorsitzender des Deutscher Apothekerverband - Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK Bundesverbands - Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands - Dr. Martin Zentgraf, Vorsitzender des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI)



Anmeldung an: Nico Heckmann, Tel. 030/27909-143, veranstaltungen@bpi.de



Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. 030/27909-131