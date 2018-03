FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelhersteller Adidas bekommt ein neues Aufsichtsratsmitglied. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post, Frank Appel, soll auf der ordentlichen Hauptversammlung in das Gremium einziehen, wie Adidas mitteilte. Er wird damit auf Stefan Jentzsch folgen, der sein Mandat mit Ablauf des Aktionärstreffens am 9. Mai niederlegen wird. Jentzsch gehört dem Kontrollgremium als Vertreter der Anteilseigner seit 2007 an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2018 06:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.