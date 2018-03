Augsburg - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG: Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF) weiterhin zu kaufen. Im ersten Halbjahr 2017 habe der Fokus der MagForce AG, wie auch schon in den Vorperioden, auf dem Ausbau der kommerziellen Behandlungen von Glioblastom-Patienten in Europa, auf der Zulassung der NanoTherm-Therapie zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA sowie auf der Ausweitung der finanziellen Basis gelegen.

