DGAP-Ad-hoc: More & More GmbH / Schlagwort(e): Anleihe Die More & More GmbH bietet weiteren Rückkauf ihrer Anleihe (ISIN DE000A1TND44 / WKN A1TND4) bis zu einem Nennbetrag von 870 TEUR an. 06.03.2018 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Starnberg, 06. März 2018 - Die Geschäftsführung der More & More GmbH ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, einen weiteren Rückkauf ihrer Anleihe bis zu einem Nennbetragsvolumen von 870 TEUR im Rahmen eines öffentlichen Angebots gegen Barzahlung zu einem Kurs von 92%, d.h. 920,00 EUR pro 1.000,00 EUR Nennbetrag anzubieten. Das Angebot soll vom 08. bis 23. März 2018 laufen. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass auch das aktuelle Kursniveau der Anleihe eine wirtschaftlich sinnvolle Gelegenheit zum vorzeitigen Rückkauf bietet, und nutzt hierzu die nach den bisherigen Rückkaufprogrammen noch zur Verfügung stehenden Mittel sowie weitere Mittel einer Gesellschafterfinanzierung.

Die Geschäftsführung erwartet, dass der Beirat der Gesellschaft dem weiteren Anleiherückkaufprogramm zustimmt.

Das Rückkaufangebot gilt nicht in Jurisdiktionen, in denen ein solches nicht zulässig ist, insbesondere nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die detaillierten Angebotsbedingungen werden vor Beginn des Anleiherückkaufprogramms (voraussichtlich am 08. März 2018) von der Gesellschaft voraussichtlich am 06. März 2018 im Bundesanzeiger und auf der Homepage ( www.more-and-more.de/company/bond) bekannt gemacht.

More & More in Kürze: Die internationale Mode- und Lifestyle-Marke MORE & MORE AG wurde vor 35

Jahren von Karl-Heinz Mohr gegründet und beschäftigt heute mehr als 200 Mitarbeiter. Das Starnberger Unternehmen vertreibt seine Kollektionen deutschlandweit in rund 40 eigenen Stores, zahlreichen Partner-Stores, Shop-in-Shop-Systemen und Fachhandelsgeschäften. Weltweit ist MORE & MORE in 14 Ländern präsent. MORE & MORE steht für trendgerechte Womanswear im Modern Woman Segment.

Kontakt: More & More GmbH Sonja Heinrich sonja.heinrich@more-and-more.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: More & More GmbH Schorn 1 82319 Starnberg Deutschland Telefon: 08178 9080 Fax: 08178 908509 E-Mail: info@more-and-more.com Internet: www.more-and-more.com ISIN: DE000A1TND44 WKN: A1TND4

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

