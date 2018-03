micData AG: Neubesetzung des Aufsichtsrats

* Herr Andreas Empl und Dr. Edgar Bernardi zu neuen Aufsichtsräten gerichtlich bestellt * Herr Reiner Fischer und Herr Manuel Reitmeier haben Ihre Mandate zuvor niedergelegt

München, 5. März 2018 - Die micData AG (ISIN DE000A1TNNC8) gibt folgenden Wechsel im Aufsichtsrat bekannt. Die beiden Aufsichtsratsmitglieder Reiner Fischer und Manuel Reitmeier haben ihre Mandate niedergelegt.

Das Amtsgericht München (Registergericht) hat auf Antrag der Gesellschaft Andreas Empl (Vorsitzender) und Dr. Edgar Bernardi zu Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Frau Martina Uschanow nimmt ihr Amt im Aufsichtsrat der micData AG weiterhin wahr.

"Mit Herrn Andreas Empl und Herrn Dr. Edgar Bernardi haben wir zwei sehr erfahrene Unternehmer gewinnen können, die der Gesellschaft mit Ihrem Netzwerk wichtige Impulse geben werden", sagt Erhard Raible, Vorstand der micData AG

Über die micData AG: Die micData AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen (zusammen "micData-Gruppe") sind ein Technologie- und Lösungsanbieter im Wachstumsfeld Big-Data-Technologien und -Anwendungen zur Optimierung, Analyse und Bearbeitung großer Datenmengen. Die micData AG stellt die Obergesellschaft dieses Big-Data-Verbundes dar, die Mehrheitsbeteiligungen an innovativen, wegweisenden Software- und Hardwareunternehmen in diesem Technologiefeld im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie hält. Die bestehenden Lösungen und Technologien der micData-Gruppe erlauben es bereits jetzt, komplexe Datentransformationen, die bisher Tage in Anspruch nahmen, innerhalb weniger Stunden oder sogar Minuten durchzuführen. Durch mehrheitliche Übernahmen von bereits am Markt etablierten, umsatz- und Cash-Flow-generierenden IT-Unternehmen soll die micData-Gruppe so zu einer profitablen IT-Gruppe im Bereich "Big Data IT" ausgebaut werden. Mehr Informationen zur micData AG (ISIN: DE000A1TNNC8) erhalten interessierte Anleger unter www.micdata.com.

Kontakt micData AG: Erhard Raible Vorstand Luise-Ullrich-Str. 20 D-80636 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 info@micdata.com www.micdata.com ISIN: DE000A1TNNC8 | WKN: A1TNNC | Symbol: M14

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der micData AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die micData AG betreffen, oder durch andere Faktoren. Die micData AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: micData AG Luise-Ullrich-Str. 20 80636 München Deutschland Telefon: 089 244192 200 Fax: 089 244192 230 E-Mail: info@micdata.com Internet: www.micdata.com ISIN: DE000A1TNNC8 WKN: A1TNNC Börsen: Freiverkehr in München

