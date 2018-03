... deutschen Nebenwerte spielen derzeit in einer eigenen Liga. FIRST SENSOR gestern erneut zweitweise über 10 % im Plus ohne Neuigkeiten und Sie wissen, dass es hier bereits in der Vergangenheit Übernahmeinteresse gab. Beim Kassenhersteller VECTRON, welcher in enger Kooperation mit Coca-Cola steht, el erstmals der Name PAYPAL als neuer Partner, oder auch mehr. Auch VECTRON darf sich in die Reihe der Übernahmekandidaten einreihen. Gestern + 6 %. Beide Titel liegen im spekulativen Portfolio des Aktionärsbriefes.



