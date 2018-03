Frankfurt - Nach der schlechten Stimmung an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche und einem klaren Verkaufsüberhang bei Aktien-ETFs herrscht in dieser Woche wieder Kauflaune, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen jetzt wieder überwiegend Zuflüsse", berichte Frank Mohr von der Commerzbank. Laut Bruce Gunn von IMC seien derzeit die angekündigten Strafzölle von Donald Trump und die Italien-Wahl die größten Themen. Allerdings hätten Anleger tendenziell eher abgewartet, welche konkreten Auswirkungen dies haben werde. "Von Panik ist keine Spur."

