06.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: BKS Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Angebotsfrist für die am 23. November 2017 bekanntgegebene Kapitalerhöhung der BKS Bank AG hat am 05. März 2018 geendet. Die BKS Bank AG gibt im Zuge dieser Kapitalerhöhung insgesamt 3.303.300 neue Stamm-Stückaktien aus und erhöht somit das Grundkapital der Gesellschaft von 79.279.200,-- EUR auf 85.885.800 EUR. Das hat der Vorstand der BKS Bank AG heute mit Zustimmung des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrats beschlossen. Das maximale Volumen an neuen Stamm-Stückaktien ("Junge...

