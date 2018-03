Seit wenigen Tagen ist mit STEMMER IMAGING (WKN:A2G9MZ) ein weiteres spannendes Unternehmen aus dem Bereich des maschinellen Sehens für industrielle Anwendungen handelbar. In der Vergangenheit waren andere Branchenteilnehmer wie ISRA Vision (WKN:548810) und Basler AG (WKN:510200) extrem gute Investments.



Darf man bei STEMMER auch mit einer Verzehnfachung in wenigen Jahren rechnen oder sollte man dort eher die Finger weglassen? Ich habe mir das mal genauer angesehen und finde das Kursniveau nicht sonderlich attraktiv.

Was STEMMER macht

Sie ist nicht so sexy wie moderne digitale Assistenten mit ihrer Spracherkennung und künstlichen Intelligenz. Aber auch die industrielle Bildverarbeitung samt maschinellem Sehen ...

