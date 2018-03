Ajustco bringt zwei neue, aufregende Produkte auf den Markt: Ajusthook und Braz Latch



New York (ots/PRNewswire) - Ajustco, ein Konsumgüterunternehmen, das das verstellbare Schloss Ajustlock schuf, hat zwei weitere Produkte für sein wachsendes Portfolio angekündigt. Nach der kürzlichen Markteinführung des Produktes Anchor Box freut sich Ajustco, die Produkte "Ajusthook" und "Braz Latch" in der Familie begrüßen zu dürfen.



Ajusthook ist eine neue Art von Aufhängekit, mit dem man schnell mehrere Rahmen aufhängen kann, gerade und einfach mit anpassbaren vertikalen Streifen.



Braz Latch ist ein Riegel mit Dreifachaktion, der verhindert, dass Tiere Tore oder Türen öffnen und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet.



Aber Ajustco hat nicht nur diese neuen, erstaunlichen Innovationslinien zu bieten, das Unternehmen geht zudem für den Vertrieb in Europa eine Partnerschaft mit Suki ein.



Jason Stile, CEO von Ajustco, erklärte: "Es ist großartig, die Ajustco-Familie wachsen zu sehen, sowohl von der Produkt- als auch von der Partnerschaftsperspektive aus. Die Mission unseres Unternehmens ist, einfache Lösungen für alltägliche Probleme zu schaffen, und wir glauben, dass unser Produktportfolio genau dies tut."



Weitere Informationen über Ajustco und seine Produkte erhalten Sie unter www.ajustco.com.



OTS: Ajustco newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129820 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129820.rss2



Pressekontakt:



Wenn Sie weitere Informationen, Bilder oder Proben erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Rosemarie Ramsumair | Marketing | Ajustco | rosemarie@ajustco.com| 855-258-7826 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/649796/Ajustco_Logo.jpg