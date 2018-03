Mailling/Schönau (ots) - Frischpack will Käsereien, Großhandel und Großverbraucher, Industrie und Systemgastronomie sowie Lebensmitteleinzelhandel inklusive Discount Appetit auf Käse machen. Die unabhängige mittelständische Unternehmensgruppe bestehend aus der Frischpack GmbH in Mailling und der im Sommer 2017 erworbenen Baackes & Heimes GmbH in Viersen, hat 2017 mehr als 60.000 Tonnen Käse und somit ein Plus von 2.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr verarbeitet. Die Wachstumsrate lag mit drei Prozent über der der Käsebranche insgesamt. Der Jahresumsatz belief sich auf mehr als 250 Millionen Euro. Positive Signalkraft hat der neue Unternehmensauftritt von Frischpack, der im letzten Jahr auf der Anuga vorgestellt wurde, sowohl beim Markt als auch bei den Mitarbeitern: ein logischer und konsequenter Schritt in der Entwicklung zur international agierenden Unternehmensgruppe. "Wir wollen gezielt und strategisch klug wachsen und weiterhin Technologieführer bleiben", so Marian Heinz, Geschäftsführer der Frischpack-Gruppe. "Unser Fokus liegt ganz klar auf unseren maßgeschnittenen Dienstleistungen für alle unsere Zielgruppen."



Investitionen des Technologieführers in Technik und Ausbildung



Derzeit werden beide Unternehmensstandorte, Mailling und Viersen, optimiert. Dafür investiert die Frischpack-Gruppe 2018 insgesamt rund 15 Millionen Euro, unter anderem am Standort Viersen in eine vollautomatisierte Anlage zur Produktion von Käseaufschnitt und Käseplatten, die in der Käseindustrie einzigartig in Europa ist. Mit der technischen Aufrüstung soll auch die Expansion in ausgesuchte europäische Märkte unterstützt werden. Die Schlüsselmärkte hierfür werden in diesem Jahr sondiert und fokussiert angegangen. Für die optimale Steuerung ist Horst Luchtefeld, bisher Werksleiter bei Frischpack und seit 01.01.2018 Geschäftsführer Operations, verantwortlich. "Es gilt, an beiden Standorten optimale Technik und effizienteste Abläufe zu gewährleisten. Hier ergeben sich Synergieeffekte, die wir ab diesem Jahr nutzen wollen", so Horst Luchtefeld. Um für die Anforderungen der Kunden bestmöglich aufgestellt zu sein, hat Frischpack im letzten Jahr in allen Bereichen qualifizierte Fachkräfte eingestellt. Und auch der Bereich Ausbildung ist erfolgreich: Neue engagierte Auszubildende haben bereits ihre Verträge für das im Spätsommer beginnende Lehrjahr in der Tasche. Frischpack hat außerdem 2017 sein Angebot an Ausbildungsberufen am Standort Mailling um den Maschinen- und Anlagenfahrer erweitert.



Umwelt und Arbeitssicherheit im Fokus



Auch in Umweltschutzmaßnahmen und Arbeitssicherheit wird Frischpack in diesem Jahr investieren. Das Unternehmen stellt sich erneut einem Energie- und Umweltaudit, ebenso einer Zertifizierung in diversen Projekten der Arbeitssicherheit. Zahlreiche Maßnahmen werden im Bereich Umweltschutz ergriffen: So installiert Frischpack 2018 in Mailling Fotovoltaikanlagen und lässt die Möglichkeiten einer Kraft-Wärme-Kopplung sowie der Wärmerückgewinnung aus den technischen Anlagen prüfen. Auf dem Plan stehen außerdem eine verbesserte Wärmedämmung und die Ausstattung der Kühlanlagen mit umweltneutralen Kältemitteln.



Schwerpunkte bei Produkten und Promotions



In punkto Produkte bleibt Frischpack ebenfalls am Puls der Zeit und wartet in diesem Jahr mit einigen angesagten Highlights auf. Zum Beispiel mit den vielfältigen Käseplatten und Aufschnittvariationen von Baackes & Heimes für den Lebensmitteleinzelhandel und Discount, die Abwechslung bei gleichzeitig kleinen Portionsgrößen bringen. Auch Cheddar bleibt weiterhin ein Boom-Artikel als Erfolgszutat für kreative Street-Food-Kreationen wie Slider oder Poutine-Pommes und erweitert bei Frischpack in neuen Varianten das Sortiment. Zudem wird das Produktsortiment an gentechnikfreien Produkten mit VLOG-Siegel ergänzt. "Wir haben unser Ohr nahe bei unseren Kunden, um ihre Bedürfnisse und Wünsche passgenau zu erfassen. Und arbeiten weiter intensiv und mit vereinten Kräften daran, Europas relevantester Käseverarbeiter zu werden", betont Marian Heinz.



Pressekontakt: Frischpack GmbH Matthias Baumann Mailling 11 83104 Mailling b. Schönau Germany Tel.: +49 80 65 189 220 E-Mail: matthias.baumann@frischpack.de www.frischpack.de



und



uschi vogg_PR Anne Meimeth Klenzestraße 85 80469 München Germany Tel: +49 89 20 20 86 972 E-Mail: ameimeth@uvpr.de www.uvpr.de