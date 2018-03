Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Und wieder ein Blick auf das aktuelle Geschehen beim Trader Race - https://traderfox.de/events/trader-race-boersenspiel/ , diesmal habe ich die Veranstalter nach Österreich-Aktien im Spiel gefragt. Also: Die am häufigsten gehandelte Aktie aus Österreich ist aktuell FACC. Das mit Abstand am häufigsten gehandelte Produkt überhaupt ist ein Call-Optionsschein von Deutsche Bank X-Markets auf den DAX (WKN: DM2Y2X), dicht gefolgt von einem S&P 500-Produkt der DB, ebenfalls ein Call (WKN: DM69H1).

