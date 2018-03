Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Heute wieder von unten nach oben. Gemeint ist das permante Schneiden der Nulllinie 2018 im ATX, jener 3420 Punkte, die wir zum Jahresende 2017 im Leitindex gesehen haben. Heute Vormittag waren dafür vor allem die ATXFive-Werte RBI und Andritz verantwortlich. Ein Blick auf die ATX-Top3 in 2018 (per gestern Schluss) hat wohl Bedeutung für die Indexumstellung, Die Erste Group Aktie wird in Kürze wohl weiter via Repräsentationsfaktor künstlich gestutzt werden müssen, das Gewicht liegt derzeit bei 23 Prozent, wobei nur 20 Prozent "erlaubt" sind. Mit den Preiseffekten aus 16,6 Prozent ytd Plus haben es die Fondsmanager derzeit ohnehin schwer, weil ja der ATX bei ca. Null liegt. 1. Erste...

Den vollständigen Artikel lesen ...