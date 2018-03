Von Thomas Leppert

FRANKFURT (D3ow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag im Plus geschlossen. Am Nachmittag schmolzen allerdings die Gewinne dahin. Gegenwind kam von der Wall Street wie auch von einem fester tendierenden Euro. Der Index-Betreiber Deutsche Börse überraschte mit der Nachricht, dass Covestro die Aktie von Prosiebensat.1 im DAX ersetzen wird. Zudem gab es eine mögliche Short-Attacke eines bisher wenig bekannten Analyse-Hauses gegen die Senderkette, die Aktie von Prosieben schloss 6,4 im Minus. Der DAX beendete den Tag 0,2 Prozent höher bei 12.114 Punkten.

Evonik nach Zahlen unter Druck

Im MDAX stellte die Aktie von Evonik nach leicht enttäuschenden Geschäftszahlen mit einem Abschlag von 4,7 Prozent den Verlierer. Der Immobilienkonzern Vonovia (minus 1 Prozent) im DAX legte überzeugende Geschäftszahlen und einen gewohnt konservativen Ausblick vor. Der Finanzvorstand, der das Unternehmen lange Zeit erfolgreich mitgestaltet hatte, legte überraschend seinen Posten nieder.

Die Marke Volkswagen hat im Februar 2018 weltweit 407.100 Fahrzeuge an Kunden übergeben, damit stiegen die Auslieferungen um 5,7 Prozent. Getragen wurde die positive Entwicklung vor allem vom Geschäft in Europa und China, wo die Auslieferungen um zweistellige Prozentwerte zulegten. VW zogen um 2,3 Prozent zu.

Für die Aktie des Düngemittelherstellers K+S ging es um 2 Prozent nach oben. Die Aktie profitierte von einer doppelten Hochstufung auf "Kaufen" durch die Analysten der UBS. Die Experten von Warburg Research hatten das Kursziel von Rational auf 620 nach 515 Euro nach oben genommen und empfahlen die Aktie zum Kauf, die Aktie legte um 4,2 Prozent auf 528,50 Euro zu.

Gewinne in der 2. Reihe

Den Gewinner im TecDAX stellte die Aktie von RIB Software, sie legte um 7,6 Prozent zu. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass das Unternehmen nach dem Besuch der Investoren in Europa in der Vorwoche nun in den USA unterwegs sei. Zudem wirkte die Kaufempfehlung von der Quirin Bank vom Vortag nach.

PVA Tepla (plus 14 Prozent) arbeitet bereits an der Kapazitätsgrenze, nun hat das Unternehmen in China eine Kooperation geschlossen und lässt dort produzieren. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser gehen davon aus, dass das Unternehmen den operativen Gewinn bis 2019 verdoppeln kann, und zudem noch einige Pfeile im Köcher habe.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 107,5 (Vortag: 112,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,01 (Vortag: 4,23) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner, elf -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.113,87 +0,19% -6,22% DAX-Future 12.107,00 +0,00% -5,80% XDAX 12.110,37 -0,46% -5,84% MDAX 25.735,11 +0,58% -1,78% TecDAX 2.567,74 +1,20% +1,53% SDAX 11.951,48 +0,86% +0,54% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,26% -28 ===

