TSYS (NYSE: TSS) gab heute bekannt, dass Permanent TSB seinen Vertrag mit TSYS über die weitere Bearbeitung des Kredit- und Debitkartenbestands der Bank verlängert hat. TSYS wird darüber hinaus zusätzliche Dienstleistungen wie Analytik und Betrugs- und Risikomanagement anbieten.

Permanent TSB ist ein langjähriger Finanzdienstleister auf dem irischen Markt, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1884 zurückreichen. Permanent TSB bietet seinen mehr als einer Million Kunden eine breite Palette von Bankprodukten an und ist ein bedeutender Anbieter von Finanzdienstleistungen in der gesamten Republik Irland.

"Wir sind tief in der irischen Zahlungsverkehrsbranche verwurzelt, und Permanent TSB ist mit Sicherheit ein großer Bestandteil unseres Fundaments in Irland", sagte Ashley Beard, Director des Bereichs Account Management von TSYS International. "Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit und die Möglichkeit, der Bank dabei zu helfen, ihr Produktangebot zu verbessern und zu erweitern, damit sie ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis bieten kann."

"Unsere Erfahrung mit TSYS, nicht nur auf dem irischen Markt, sondern in ganz Europa, ist nur ein Aspekt, warum sie ein wertvoller Partner sind", sagte Kevin Curley, Head des Bereichs Payments and Account Operations bei Permanent TSB. "Wir zählen darauf, dass sie auch weiterhin innovative neue Produkte und Funktionen sowie ihren starken Kundenservice anbieten, da wir bestrebt sind, das Erlebnis für unsere Karteninhaber noch zu verbessern."

Weitere Einzelheiten der langfristigen Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Über TSYS

TSYS (NYSE: TSS) ist ein führender globaler Zahlungsanbieter und bietet nahtlose, sichere und innovative Lösungen für das gesamte Zahlungsspektrum von der Bearbeitung durch Emittenten über Händler-Acquiring bis hin zur Verwaltung von Prepaid-Programmen. Wir sind erfolgreich, weil wir die Menschen und ihre Bedürfnisse bei jeder Entscheidung in den Mittelpunkt rücken. Diese Methode nennen wir "People-Centered Payments" (personenzentrierte Zahlungen).

Unser Firmensitz befindet sich in Columbus, Georgia, USA. Wir beschäftigen etwa 12.000 Mitarbeiter und unterhalten lokale Niederlassungen in 13 Ländern. TSYS hat 2017 Umsätze in Höhe von 4,9 Milliarden USD generiert und in diesem Zeitraum mehr als 27,8 Milliarden Transaktionen abgewickelt. Wir sind Mitglied der Civic 50 und wurden im Jahr 2018 von der Zeitschrift Ethisphere zu einem der am meisten an ethischen Prinzipien orientierten Unternehmen der Welt erklärt. TSYS ist Mitglied der S&P 500 und postet regelmäßig sämtliche wichtigen Informationen auf seiner Website. Weitere Informationen erhalten Sie unter tsys.com.

Über Permanent TSB

Der Konzern ist ein wichtiger Anbieter von Finanzdienstleistungen für Privatkunden in Irland, der seinen Kunden eine breite Palette von Bankprodukten und Finanzdienstleistungen anbietet, wie zum Beispiel Baufinanzierungen, Darlehen unterschiedlicher Laufzeit, Girokonten, Privat- und Firmenkundeneinlagen, Kreditkarten und Kontokorrentkredite sowie allgemeine Versicherungen, Pensionen und Kapitalanlagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

