Aktie aus dem Bereich Batteriemetalle waren die Top-Performer 2017 an der TSX-Venture. An der größten Börse für Mining-Risikokapital konnte man so seinen Einsatz mehr als Verzehnfachen. Wir blicken auf die Top-Performer aus dem vergangenen Jahr.

Hohe Risiken, hohe Chancen!

Kanada ist der größte Player auf dem Weltmarkt für Rohstoffe. Etwa jede zweite Mine, die irgendwo auf dem Globus betrieben wird, wurde von Kanadiern gebaut. Ein Erfolgsgeheimnis ist sicher neben dem unternehmerischen Mut die TSX-Venture. Denn an dieser Börse haben wagemutige Investoren und Entrepreneure die Möglichkeit, Explorationsprojekte zu finanzieren. Das es mit dem Geschäft wieder aufwärts geht, kann man in diesen Tagen auf der PDAC in Toronto beobachten. Noch bis zum morgigen Mittwoch versammeln sich dort die Bergbaukonzerne wie Barrick Gold oder Teck Resources auf dieser größten Mining-Messe der Welt; ebenso tummeln sich in den Hallen des Metro Toronto Convention Center aber auch eine dreistellige Anzahl von Explorern, Dienstleister und Zulieferer der Bergbaubranche.

Die Top-Performer 2017

Die größten Risiken, aber auch die größten Chancen finden sich für risikofreudige Anleger natürlich bei Explorationsgesellschaften. Da kann ein gutes Bohrloch mit einem hohen Gold- oder Kobaltgrad für einen Verdoppler bei einer Aktie sorgen. Umgekehrt können schlechte Bohrergebnisse auch einen Absturz zur Folge haben. Deswegen steht das V bei TSX-V auch für Venture! Das sollte jedem Investor bewusst ...

