Bonn (ots) - Reisereportagen sind eine der Königsdisziplinen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ein Name hat dieses Genre entscheidend mitgeprägt: Fritz Pleitgen. Der frühere WDR-Intendant und langjährige ARD-Korrespondent feiert am 21. März 2018 seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass sendet phoenix ein Nachtspezial mit Reportage-Klassikern von Fritz Pleitgen: In vier mal 45 Minuten führt er in seinen Reportagen entlang des russischen Flusses Don und durch die Rocky Mountains kenntnisreich durch Landschaften in Russland und der USA, die er als ARD-Korrespondent kennenlernen durfte.



Die Themennacht beginnt um 0.45 Uhr mit der Reportage "Väterchen Don. Ein russischer Mythos" (1/2). Fritz Pleitgen führt die Zuschauer an die Ufer des Don, der von den Russen seit jeher mit Schicksal und Freiheitskampf verbunden ist. Im zweiten Teil "Väterchen Don. Der Fluss der Kosaken (2/2)" (ab 01.30 Uhr) geht es um die Don-Steppe am unteren Flusslauf, die Jahrhunderte lang Heimat der Don-Kosaken war. Am Fluss leben sie auch heute noch in ihren Stanizen-Siedlungen.



Um 2.15 Uhr beginnt die Reportage: "Die Rockies - Das Rückgrat der Erde. Winter in den Mittleren Rockies", um 3.00 Uhr schließt der zweite Teil "Die Rockies - Der Traum vom alten Westen. Sommer in den Mittleren Rockies" an.



