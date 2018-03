Liebe Trader,

Die Aktie des US-Halbleiterherstellers Intel verharrte bis Oktober 2017 in einer unscheinbaren Seitwärtsphase zwischen 25,00 und grob 38,00 US-Dollar. Ende selben Jahres schoss das Wertpapier raketenartig wieder nach oben und stieg in den Bereich von zunächst 45,00 US-Dollar an. In diesem Bereich startete erneut eine sehr volatile Handelsphase, die in diesem Jahr wieder frische Hochs knapp über dem Niveau von 51,00 US-Dollar hervorgebracht hat, ein Anstieg darüber blieb bisher aber aus. Doch nun haben sich Bullen wieder zusammengerauft und am Dienstag einen neuen Anlauf auf die bisherigen Jahreshochs gestartet. Setzt sich diese Stärke weiter fort, könnte unter günstigen Umständen die jüngste Konsolidierungsphase aufgelöst werden und neue Hochs hervorbringen.

Long-Chance:

Aktuell befindet sich das Wertpapier genau in dem Widerstandsbereich von grob 51,00 US-Dollar und wir gehen von einem Ausbruch über die Vorhochs aus. Seit dem letzten Tief um 42,00 US-Dollar wird nämlich ein aktiver Aufwärtstrend verfolgt. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse bis grob 58,00 US-Dollar stehen recht günstig, nun muss nur noch ein nachhaltiger Tagesschlusskurs darüber her. Eine Verlustbegrenzung ist bei einem Long-Investment aber noch unter dem Niveau von 46,90 US-Dollar anzusetzen. Sollte ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau eintreten, müssen Investoren mit Abgaben der Intel-Aktie bis auf die letzten markanten Tiefs bei rund 42,00 US-Dollar rechnen. Ein potenzieller Ausbruch könnte dann aber erst zu einem späteren Zeitpunkt unternommen werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 51,50 US-Dollar

Kursziel: 55,00 / 58,00 US-Dollar

Stopp: > 46,90 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 4,60 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Intel Corp.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 49,75 Euro; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

