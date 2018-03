Liebe Leser,

der französische Versicherungskonzern AXA übernimmt seinen amerikanischen Konkurrenten XL Group für rund 15,3 Milliarden US Dollar, dies wurde am gestrigen Montag bekannt. Damit konnte sich AXA gegen die Allianz durchsetzen. Die Münchner hatten laut Medienberichten ebenfalls Interesse an dem amerikanischen Konzern angemeldet. Dies wurde jedoch nicht seitens der Allianz bestätigt. Thomas Buberl, Vorstandsvorsitzender von AXA zeigte sich stolz, dass diese Übernahme geglückt ... (Johannes Weber)

