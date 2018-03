München (ots/PRNewswire) -



Der Blockchain-Genomikpionier arbeitet künftig mit dem Nasdaq-notierten Molekulardiagnostik-Unternehmen zusammen, um mithilfe der "kritischen Masse" von Genomdaten die Krebserkennung zu verbessern



Shivom (https://shivom.io/), die Blockchain-gepowerte globale "Unique ID"-Genomdatenbank-Plattform, kündigte heute eine wichtige Partnerschaft mit dem führenden Molekulardiagnostik-Unternehmen Genetic Technologies (http://gtgcorporate.com/) Limited (ASX: GTG; NASDAQ: GENE) an, die für Millionen von Menschen weltweit die Krebsvorhersage beschleunigen soll.



GTG mit seinem Hauptprodukt BREVAGenplus® - ein klinisch validierter Test zur Beurteilung von nicht erblichem Brustkrebs - ist einer der Vorreiter in der Präventivmedizin. Bis heute dauerte die Datenerhebung zur Entwicklung des BREVAGenplus®-Tests jedoch über sieben Jahre. Die Partnerschaft mit Shivom wird derartige Entwicklungszeiten drastisch verkürzen.



"Durch Kombination von Millionen individueller Genprofile, die Shivom mitbringt, und der marktführenden Tests von GTG können wir eine kritische Masse generieren, die die transformative Krankheitsprävention und die personalisierte Medizin beschleunigen wird", erklärt Dr. Axel Schumacher, Mitgründer und CEO von Shivom.



"Diese Form der Big-Data-Analyse und Gesundheitsdienstleistung ist nur durch die Blockchain-Technologie möglich. Mit Blockchain können Daten preisgünstig verwaltet werden. Dies ermöglicht uns, das weltweite Bild der Genomik zu revolutionieren", fügte Aourish Singal, Mitgründer und COO von Shivom hinzu.



Shivom hat ein sicheres globales Genom-Ökosystem geschaffen, das einmal der größte Hub für Gesundheitsdaten weltweit werden soll. Ganz wichtig ist hierbei, dass Shivom das Eigentum der Genomdaten wieder an die einzelnen Personen zurückgibt. Mit der einzigartigen "Globalen Genom-ID" möchte Shivom die präventive Gesundheitsvorsorge ebenso revolutionieren wie die Entwicklung von Therapien für 7.000 seltene genetische Erkrankungen.



"Wir glauben, dass die Blockchain-Technologie uns neue Märkte eröffnet, sodass wir deutlich mehr Nutzer und Ärzte auf effektivere Weise erreichen können. Durch die optimale Ausnutzung der Shivom-Plattform können wir zudem gemeinsam mit anderen Unternehmen für personalisierte Medizin auf Forschungsdaten zugreifen", meinte hierzu Dr. Paul Kasian, Vorsitzender und Übergangs-CEO von GTG.



"Die Rolle der Blockchain-Technologie in diesem Projekt, insbesondere rund um die Datenverschlüsselung und -verwaltung, ist für uns dabei besonders interessant. Derzeit nutzen wir Genomdaten nur punktuell. In Zukunft können wir die Daten jedoch immer wieder verwenden. Dies ist besonders wertvoll für GTG, da wir Gentests für viele verschiedene Krebsarten entwickeln", fügte Dr. Kasian hinzu.



Der von GTG entwickelte Test BREVAGenPlus bietet eine Methode zur Risikobewertung von nicht erblichem Brustkrebs bei Frauen (eine Krebsart, an der 1 von 11 Frauen in ihrem Leben erkranken). Das Volumen der einzigartigen und ethnisch diversen globalen Genomdaten, die über die Plattform von Shivom zur Verfügung stehen, wird diesen Prozess für neue Tests extrem beschleunigen.



Informationen zu Shivom



Mithilfe der Blockchain-Technologie wurde Shivom zum Vorreiter der nächsten Ära der Genomik - Shivom schützt die Identität, personalisiert die Gesundheitsversorgung und transformiert Leben. Mit einem Ökosystem für Präzisionsmedizin wird Shivom einen offenen Online-Marktplatz für andere Unternehmen anbieten. Diese können nicht nur Genom-Informationen, sondern auch Analysen, assoziierte Apps und Dienstleistungen hinzufügen, die die personalisierte Medizin voranbringen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://shivom.io/



Informationen zu Genetic Technologies Limited



Genetic Technologies ist ein Unternehmen für Molekulardiagnostik, das Tests zur Vorhersage von Krebs und Bewertungstools anbietet, die Ärzten dabei helfen, sich proaktiv um die Gesundheit ihrer Patienten zu kümmern. Das Hauptprodukt von GTG, BREVAGenplus®, ist ein klinisch validierter Test zur Risikobewertung von nicht erblichem Brustkrebs. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.brevagenplus.com und http://www.phenogensciences.com.



