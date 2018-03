FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EDGA XFRA ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.034 EUR

RPHA XFRA ZAE000013181 ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 0.240 EUR

E3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA INC. DL-,0001 0.242 EUR

OG78 XFRA DE000A0KEYM4 LBBW GLOBAL WARMING 0.280 EUR

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.319 EUR

5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.020 EUR

CVLB XFRA US91912E1055 VALE S.A. ADR 1 0.122 EUR

PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.363 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.016 EUR

NSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001 0.202 EUR

NOTA XFRA US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1 1.580 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.113 EUR

NHM XFRA US56624R1086 MARCHEX INC. DL-,01 0.403 EUR

MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.159 EUR

ASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.161 EUR

HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0.831 EUR

HRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1 0.460 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.306 EUR

FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.266 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.258 EUR

C3E XFRA US1395941057 CAPELLA EDUCATION DL-,01 0.347 EUR

OWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.169 EUR

HTU XFRA TH0814010R12 POSCO-THAINOX -NVDR- BA 1 0.001 EUR

BZ7A XFRA TH0168A10Z19 BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 0.044 EUR

G4L XFRA MXP000511016 ALFA S.A.B. DE C.V. A 0.027 EUR

MC2 XFRA IL0010851827 MIND C.T.I. LTD 0.242 EUR

7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.059 EUR

OGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.258 EUR

LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.179 EUR

PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.224 EUR

RQQ XFRA CA6752221037 OCEANAGOLD CORP. 0.008 EUR

VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.090 EUR

CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.284 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.235 EUR

CVLC XFRA BRVALEACNOR0 VALE S.A. 0.121 EUR