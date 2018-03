FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.605 EUR

0EU XFRA AU000000RWC7 RELIANCE WORLDWIDE CORP. 0.022 EUR

0PX XFRA PHY689911352 PHILEX MNG. CORP. PP 1 0.001 EUR

BZU XFRA NZAIRE0001S2 AIR NEW ZEALAND O.N. 0.076 EUR

1PK XFRA GB0009633180 DECHRA PHARMACEUT. LS-,01 0.082 EUR

RPH1 XFRA US03486T2024 ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6 0.040 EUR

3EAG XFRA AU000000GEM7 G8 EDUCATION LTD 0.063 EUR

32Z XFRA AU000000S320 SOUTH32 LTD 0.059 EUR

2PR3 XFRA TH7595010R10 PRUKSA HLGDS -NVDR- BA 1 0.018 EUR

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.056 EUR

8BA XFRA TH4403010010 BANGKOK AIRWAYS-FGN- BA 1 0.005 EUR

7MY XFRA AU000000MYO9 MYOB GROUP LTD 0.036 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.272 EUR