FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GCA XFRA US3693001089 GENERAL CABLE CORP DL-,01 0.145 EUR

FT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.097 EUR

FEG XFRA US3152931008 FERRELLGAS PARTS UTS DL 1 0.081 EUR

DSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.181 EUR

CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.190 EUR

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.177 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.403 EUR

COS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.073 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.565 EUR

C5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.145 EUR

C5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.145 EUR

BKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.306 EUR

BG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.121 EUR

BHP XFRA US0886061086 BHP BILLI.SP.ADR 2/DL-,50 0.887 EUR

BOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.605 EUR

BIL1 XFRA US05545E2090 BHP BILLITON (ADR)/2 0.887 EUR

ADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.508 EUR

ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.387 EUR

A3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.177 EUR

AFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.161 EUR

ECGF XFRA TH0465010013 ELECTR.GENER. -FGN- BA 10 0.090 EUR

7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.363 EUR

S7E XFRA JE00B2QKY057 SHIRE PLC LS-,05 0.241 EUR

2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.363 EUR

GN5 XFRA IE00B00MZ448 GRAFTON GROUP PLC UTS 0.115 EUR

BOA XFRA HK0023000190 BK OF EAST ASIA 0.062 EUR

BGC XFRA GRS004013009 BANK OF GREECE NA.EO 5,60 0.672 EUR

4JF XFRA GB00B53P2009 JUPITER FD MANAG. LS -,02 0.289 EUR

TCG XFRA GB00B1VYCH82 THOMAS COOK GROUP EO-,01 0.007 EUR

A1B XFRA GB00B132NW22 ASHMORE GRP PLC LS-,0001 0.051 EUR

LADA XFRA GB00B0ZSH635 LADBROKES COR.GR.LS-28333 0.045 EUR

RIR XFRA GB0007370074 RICARDO PLC LS-,25 0.064 EUR

REW XFRA GB0007323586 RENISHAW PLC LS-,20 0.157 EUR

OHP XFRA GB0006825383 PERSIMMON PLC LS-,10 1.401 EUR

GBE XFRA GB0002074580 GENUS PLC LS-,1 0.091 EUR