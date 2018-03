BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis baut seine Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Science 37 aus. Zusammen wollen die Unternehmen in den kommenden drei Jahren bis zu zehn klinische Studienprogramme starten, die auf eine verstärkte Dezentralisierung setzen, wie der Pharmakonzern am Mittwoch in Basel mitteilte.

Durch den verstärkten Einsatz von digitalen Technologien will Novartis den Zugang zu klinischen Programmen auch solchen Patienten erleichtern, die in eher abgelegenen Gegenden wohnen. Sie sollen dann direkt bei sich vor Ort teilnehmen können anstatt an einer zentralen Stelle wie etwa einer großen Klinik.

Science 37 ist der Mitteilung zufolge ein führender Technologie-Anbieter mit einem Fokus auf klinische Studien und deren Design./hr/ra/AWP/tav

ISIN CH0012005267

AXC0053 2018-03-07/07:56