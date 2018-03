Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen privaten Banken sehen die Wirtschaft in einem anhaltenden Aufschwung. Für Deutschland prognostizieren sie in ihrer neuen Konjunkturvorhersage in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent. 2019 wird das Niveau nach ihrer Erwartung etwas geringer ausfallen, aber immer noch bei 1,9 Prozent liegen. "Damit würde die deutsche Wirtschaft auch im nächsten Jahr in der konjunkturellen Komfortzone bleiben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig.

Wirtschaftspolitisch sei es nun umso wichtiger, in Zeiten von Brexit und wachsenden protektionistischen Tendenzen entschieden für den internationalen Handel und die wirtschaftliche Kooperation einzutreten, forderte er. "Sonst muss auch die - aus unserer Sicht überfällige - Zinswende der EZB, die wir für das Frühjahr beziehungsweise den Frühsommer 2019 prognostizieren, weiter verschoben werden", warnte Ossig. Denn es sei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Folgen des Brexits für den europäischen Kontinent überschaubar blieben.

March 07, 2018

