Das Luxusgüter Unternehmen Compagnie Financiere Richemont (A+; stabil) plant eine EUR denominierte Multi-Tranche Senioranleihe mit einer Anleihe im Laufzeitbereich von 8-12 Jahren und einer weiteren mit einem Tenor von 20 Jahren. Aus dem Financial Sektor preiste unteranderem die Commerzbank einen EUR 500 Mio. Covered Bond (CB) mit 7J Laufzeit bei MS-15 BP. Mit der National Bank of Canada preiste ein weiterer Emittent einen CB (EUR 750 Mio.; 7J, MS+0 BP). Bank of Ireland möchte demnächst einen 7-jährigen (CB) im Benchmarkformat emittieren. Aus dem Bereich der Agencies preiste die dänische Kommunekredit EUR 1 Mrd. mit 5J Laufzeit bei MS-13 BP. Mit einem Orderbuch von EUR 2,3 Mrd. (exkl....

