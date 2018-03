Das war eine positive Überraschung: Das Spezialchemieunternehmen Covestro steigt am 19. März vom MDAX in den DAX auf, ProSieben Sat.1 muss dafür weichen. Diese am Montagabend nach Handelsende bekanntgegebene Entscheidung der Deutschen Börse sorgte zum Handelsstart für einen kräftigen Kurssprung.

Den vollständigen Artikel lesen ...