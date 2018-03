Genf (ots) -



Auch mit über 80 Jahren ist LANCÔME schön wie eh und je. Schon

seit ihrer Gründung will die Marke den Geist und Geschmack

französischer Eleganz mit einem gewissen Hauch von je ne sais quoi in

die Welt tragen. Aus dem Motto «Declaring Happiness» wurde eine

wahrhaftige Mission, da Lancôme davon überzeugt ist, dass Glück die

schönste Form von Schönheit ist. Eine einzigartige und immer

inspirierte Schönheit, zu der man steht.



Lancôme hat zahlreiche Kultprodukte kreiert, die aus der

Parfümerie nicht mehr wegzudenken sind, wie z.B. La Vie est Belle,

Hypnôse Mascara, oder Teint Idole. Dennoch vollzieht sich derzeit auf

dem Schweizer Kosmetikmarkt ein Paradigmenwechsel; ein Wandel, der

darüber hinaus auch in ganz Europa zu beobachten ist. «Der Markt

verändert sich. Es spielen nicht mehr nur die traditionellen grossen

Marken mit, sondern es gesellen sich auch neue Nischenmarken hinzu.

Diese neue Situation bietet uns gleich zwei Möglichkeiten, denn wir

können vom so generierten neuen Verkehr profitieren und dabei unsere

Komfortzone verlassen, erklärt Isabelle Maschio, Brand Director für

Lancôme in der Schweiz.



Isabelle Maschio, 40, ist seit 2010 bei L'Oréal. Nach ihrer

Tätigkeit für die internationale Produktentwicklung in Paris kam sie

2012 zunächst als Marketing Director L'Oréal Paris und schliesslich

als Marketing Director des Geschäftsbereichs Consumer Products zu

L'Oréal Schweiz. Nach weiteren Erfahrungen als Key Account Manager

des Geschäftsbereichs Luxus wurde sie Ende 2017 Brand Director für

die Marke Lancôme und verfolgt seitdem zwei Hauptziele: Lancôme

wieder auf den Kern ausrichten und den Kundinnen über die Produkte

selbst hinausgehende Erlebnisse anbieten.



Ebenso will Maschio Frauen wieder in den Mittelpunkt der Strategie

von Lancôme stellen. Neben einem Produkt erwartet die Kundin einen

exzellenten Service und ein Erlebnis, das zu ihrem Lebensstil passt.

Dabei vervielfacht die Marke Initiativen, die ein personalisiertes

Kundenerlebnis bieten. 2018 werden den Kundinnen daher in der ganzen

Schweiz auf den «Happiness on Tour»-Podien absolut positive

Erlebnisse geboten: Neuartiges für die Sinne, personalisierte Tipps

für Make-up und Skincare sowie grosszügiges Sampling. In Kaufhäusern

bietet die Marke mit den 40 Nuancen von Teint Idole zudem von jetzt

an einen Service zum Thema massgeschneiderten Teint und eine

kostenlose siebentägige Testphase für daheim. Im Juni wird im Manor

Genf mit dem ersten Sharing Table in der Schweiz ein neuartiges und

exklusives Verkaufsstellenkonzept von Lancôme vorgestellt werden.

Dabei handelt es sich um einen offen gestalteten und einladenden

Bereich, der an den Wohnraum eines Hauses erinnert und der dazu

gedacht ist, Produkte zu berühren, zu testen und sich an der

Schönheit - der freien und erschwinglichen Schönheit von LANCÔME - zu

berauschen. Jeden Monat werden dort zudem Masterclasses organisiert.

«Unsere tägliche Motivation besteht darin, dass jede Frau, die zu

Lancôme kommt, danach nicht nur schöner, sondern auch glücklicher

ist», fügt Isabelle Maschio hinzu. Schliesslich stärkt diese zum

Teilen gedachte Schönheit dank ganzjähriger Angebote bei unseren

Partnern auch die Nähe zu vernetzen Kundinnen. www.lancome.ch



