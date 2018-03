Bad Marienberg - Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) gibt den Abschluss eines neuen Mietvertrags für das Gebäude in der Süderstraße 24, Hamburg, bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der neue Mieter wird ca. 1.900 qm Büro- und Nebenflächen für die Dauer von drei Jahren anmieten. Der Mietvertrag beginnt am 1. März 2018 und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 265. Das Bürogebäude in der Süderstraße 24 umfasst eine Mietfläche von rund 6.600 qm und liegt im Hamburger Teilmarkt City Süd. alstria akquirierte das Gebäude im Jahr 2011. (Pressemitteilung vom 06.03.2018) (07.03.2018/alc/n/a)

