Nach durchaus optimistischen Beginn liessen sich die europäischen Börsen von der anfänglich eher trüben Stimmung in den USA anstecken und gaben die am Vormittag erzielten Gewinne im Laufe des Nachmittags wieder ab, was über den Tag gesehen zu fast unveränderten Notierungen führte. Gefragt waren Auto- und Rohstoffwerte, VW konnte gestern beispielsweise 2,3% zulegen und damit wie der gesamte Sektor einen Teil der in den Vortagen erlittenen Verluste wieder wettmachen. Zusätzlich halfen dem Wolfsburger Autohersteller wiederaufgeflammte Spekulationen über einen Börsengang der Nutzfahrzeugsparte. Smurfit Kappa hat die Kauflust von International Paper aus den USA erregt, ein Preis wurde zwar nicht genannt, für den irischen Papier- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...