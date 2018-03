Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen von 34,50 auf 32,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Ergebnis für 2017 sei von Zukäufen und kleineren positiven Sondereffekten geprägt gewesen, die in einem nur schwach wachsenden Markt für etwas Dynamik gesorgt hätten, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn das Geschäft des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestors unter der anhaltend niedrigen Inflationsrate sowie der zunehmend starken Online-Konkurrenz leide, rate er aufgrund der hohen Dividendenrendite zum "Halten"./ajx/ag Datum der Analyse: 07.03.2018

ISIN: DE0007480204