Von Eric Reinhard

FRANKFURT (Dow Jones)--Belgien hat Ende Februar als zweites Land der Eurozone einen Green Bond platziert. Die grüne Anleihe mit einem Volumen von 4,5 Milliarden Euro und einer Laufzeit bis April 2033 kam bei den Anlegern mit nachgefragten 12,7 Milliarden Euro überaus gut an.

Grüne Anleihen, deren Erlöse zur Finanzierung von nachhaltigen Umwelt- und Klimaprojekten wie z.B. Windparkanlagen verwendet werden, stellen eine relativ neue Anlageklasse am Rentenmarkt da.

Der Markt wächst jedoch rapide. Den Marktexperten der Commerzbank zufolge wurden im vergangenen Jahr Anleihen im Volumen von 100 Milliarden Euro platziert, ein Anstieg um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 250 Prozent seit 2015. Für 2018 rechnet die Ratingagentur Moodys mit einem weltweiten Anstieg auf 250 Milliarden Dollar (rund 200 Milliarden Euro).

Bisher vier Emissionen am europäischen grünen Staatsanleihemarkt

Belgien ist nicht das erste Euroland, das als staatlicher Emittent auf dem grünen Anleihemarkt aufgetreten ist. Bereits zu Jahresbeginn 2017 hat Frankreich - als erstes Euroland - erfolgreich die mit 7 Milliarden Euro volumenmäßig größte grüne Anleihe platziert. Auch hier war das Emissionsvolumen mit einer Nachfrage von 23 Milliarden Euro mehrfach gedeckt. Mit den Einnahmen sollen vor allem energieeffiziente Immobilien und umweltfreundliche Transportmittel finanziert werden.

Weltweiter Vorreiter war jedoch Polen. Nach dem Debüt im Dezember 2016 mit einem Volumen von 750 Millionen Euro hat das osteuropäische Nicht-Euro- Land im Januar 2018 nachgelegt und eine zweite grüne Anleihe platziert. Diesmal über 1 Milliarde Euro mit einer Laufzeit bis August 2026. Die Nachfrage der Anleger betrug 3,4 Milliarden Euro.

Zunehmende Diversifizierung des Angebots

Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es den grünen Anleihemarkt. Die Europäische Investitionsbank (EIB) emittierte 2007 den ersten Climate Awareness Bond im Umfang von 600 Millionen Euro und gilt als Begründer. Die Förderbank ist seitdem mit mehr als 18 Milliarden Euro in 14 Währungen der größte Emittent.

In den vergangenen Jahren haben mehr und mehr Akteure ihren Weg an den Grünen Markt gefunden. Nach Erkenntnissen der Commerzbank waren 2017 Agencies und supranationale Emittenten mit 30 Prozent der globalen Platzierungen am aktivsten. Auf Versorger und Banken entfielen jeweils 25 Prozent. Der Anteil der Banken schrumpfte hingegen im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozentpunkte, was darauf zurückzuführen sei, dass chinesische Banken ihre Emissionen um 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert hätten, sagen Marktexperten.

In dem noch jungen Segment der staatlichen Emittenten fand 2017 das stärkste Wachstum statt. Frankreich brachte mit seiner Platzierung Schwung in den Markt und legte die Messlatte höher. Deutschland plant aktuell keine Emission. "Wir beobachten das Segment", es gebe aber keine Pläne einen Green Bond 2018 aufzulegen, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Finanzagentur, Tammo Diemer, bei Vorlage des Emissionsplans im Dezember.

Deutscher Green Bond Markt von KfW dominiert

In Deutschland ist insbesondere die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) am Grünen Markt engagiert. Die staatliche Förderbank begibt seit 2014 'Green Bonds - Made by KfW'. Mit einem ausstehenden Volumen von rund 12,9 Milliarden Euro gehört sie zu den größten Playern am Markt. Nach eigener Aussage verfügt sie über einen weltweiten Marktanteil von 6 Prozent. In Deutschland liege der Anteil bei 65 Prozent.

Überschaubar ist in Deutschland die Liste der Emittenten von grünen Unternehmensanleihen. Mit Nordex und Senvion handelt es sich hier vornehmlich um Windanlagenhersteller. Innogy - die Ökostrom-Tochter von RWE - hat ihr Debüt im Oktober 2017 mit einer Benchmark-Anleihe über 850 Millionen Euro gegeben. Laut Unternehmensmitteilung war der Bond mehrfach überzeichnet. Die Erlöse sollen der Finanzierung von On- und Offshore-Windprojekten dienen.

Europäische Union legt Aktionsplan vor

Trotz der hohen Wachstumsraten der vergangenen Jahre handelt es sich beim grünen Anleihemarkt weiterhin um einen Nischenmarkt. Der Commerzbank zufolge machen Green Bonds lediglich 0,5 Prozent des gesamten Rentenmarktes aus. Doch dies könnte sich bald ändern.

Schützenhilfe kommt von der Europäischen Union. Aufbauend auf dem Ende Januar vorgelegten Abschlussbericht einer Expertengruppe, will die EU-Kommission einen Aktionsplan vorlegen. Ziel ist es, nachhaltige Investments zu stärken und in den regulatorischen Rahmen der Union zu integrieren. Mittels eines Klassifizierungssystems sollen Bereiche identifiziert werden, in den nachhaltige Investitionsmittel fließen sollen.

Für Transparenz im Bondmarkt sollen einheitliche Standards und ein Label sorgen. Im Gespräch ist zudem, den europäischen Aufsichtsbehörden erweiterte Befugnisse zu geben. Auch sollen Marktteilnehmer mittels regulatorischer Vorzugsbehandlung Anreize an die Hand gegeben werden.

Absenkung von Kapitalanforderungen für Banken im Gespräch

Dem Vorschlag des EU-Parlaments, Kapitalanforderungen an Banken für bestimmte nachhaltige Investitionen zu senken, steht die Kommission positiv gegenüber. Dies könne in einem ersten Schritt für bestimmte klimafreundliche Investments erfolgen - wie Hypothekenkredite für energieeffiziente Gebäude oder Elektroautos, so der Vize-Präsident der Kommission, Vladis Dombrovskis, in einer Rede im Dezember 2017.

Angesichts des Engagements der EU-Kommission erwartet die Commerzbank, dass es für Investoren und Emittenten zunehmend schwieriger wird, den grünen Anleihemarkt zu vernachlässigen. Dieser werde auch in den kommenden Jahren mit zweistelligen Raten wachsen, prognostizieren die Experten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2018 03:28 ET (08:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.