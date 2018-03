Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP nach einem Kapitalmarkttag des Softwarekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Besonders positiv sei, dass die Investitionen ab 2019 stabil blieben und somit nicht mehr so rasant stiegen wie zuletzt, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der jüngste Ausverkauf der Aktie lasse sich nur schwer rechtfertigen./ajx/ag Datum der Analyse: 07.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0029 2018-03-07/10:23

ISIN: DE0007164600