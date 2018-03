Liebe Trader,

Die Fraport-Aktie versucht sich derzeit im Bereich des EMA 200 zu stabilisieren, der nach einer gut 17-Prozent-Korrektur angesteuert wurde und um 82,39 Euro aufzufinden ist. Der seit Mitte 2006 bestehende Aufwärtstrend ist aber trotz des jüngsten Kursabschlages weiterhin intakt und bestimmt übergeordnet das Kursgeschehen. Auffällig bei dem aktuellen Abverkauf ist das Aussehen der Formation, das als bullischer Keil interpretiert werden kann und somit ein Trendfortsetzungsmuster darstellt. Solche werden in der Regel zur Oberseite aufgelöst und führen anschließend zu einem dynamischen Kursanstieg auf der Oberseite. Daher können sich Investoren schon jetzt über entsprechende Handelsmarken positionieren und von einem baldigen Lauf der Fraport-Aktie profitieren.

Long-Chance:

Für die kommenden Tage müssen Marktteilnehmer zunächst noch mit einer volatilen Stabilisierung um den gleitenden Durchschnitt EMA 200 rechnen. Ein Kursanstieg über das Niveau von 84,20 Euro sowie der oberen Keilbegrenzung könnte anschließend aber zum gewünschten Kaufsignal führen und Kursgewinne zunächst an die 50-Tage-Durchschnittslinie bei 87,84 Euro hervorrufen. Darüber kann sogar ein Kursanstieg bis 90,00 Euro erfolgen, ehe wieder mehrwöchige Gewinnmitnahmen wieder einsetzen. Die Verlustbegrenzung sollte zwingend aber noch unterhalb von 80,00 Euro angesetzt werden, da Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau nicht ausgeschlossen werden dürfen. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild aber erst unterhalb von 78,00 Euro. In diesem Fall könnte es rasch auf die übergeordnete Aufwärtstrendlinie um 70,40 Euro abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 84,20 Euro

Kursziel: 84,20 / 90,00 Euro

Stopp: < 80,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,20 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Fraport AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 83,24 Euro; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

