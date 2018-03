Berlin (ots) - Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Niels Annen, sieht im Irak Fortschritte bei der Stabilisierung des Landes. Deshalb werde man den Einsatz im Norden des Landes, wo die Bundeswehr die kurdischen Peschmerga ausbildet, auch beenden, sagte Annen am Mittwoch im inforadio vom rbb: "Weil der Auftrag erfüllt ist. Der sogenannte Islamische Staat ist dort zurückgedrängt und in weiten Teilen besiegt worden. Deswegen brauchen wir diesen Teil der Komponente nicht mehr. Deshalb ist es auch wichtig zu sagen, dass wir die Anzahl der Soldaten, die sich dort für den Irak einsetzen, reduzieren werden."



Die positive Entwicklung wolle man unterstützen, sagte Annen mit Blick auf den geplanten Einsatz der Bundeswehr im Landesinneren des Irak: "Aber wir bleiben vorsichtig und sagen deswegen auch, wir machen das erstmal nur für ein paar Monate. Wir müssen abwarten, ob die Wahlen im Irak diese positive Entwicklung bestätigten. Sollte das nicht der Fall sein, können wir schnell und pragmatisch reagieren, und das würden wir notfalls auch tun."



Das Interview zum Nachhören: www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/201803/07/216233.html



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de