Bad Marienberg - Die DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) stockt ihre am 11. Juli 2017 begebene Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSCV5/ WKN A2GSCV) im Rahmen einer Privatplatzierung heute um 50 Millionen Euro auf ein Zielvolumen von 180 Millionen Euro auf, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...