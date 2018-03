Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Auf dem Radar 1: ZumtobelZumtobel mit-15,17% ytd. am Dienstag nach den Zahlen auf Jahrestief gefallen. Wie geht es weiter? Die Aktie wird per März-Verfall aus dem ATX ausscheiden. Das war schon länger klar, ist aber seit gestern fix. aktuelle Indikation: 8.43/ 8.45 Veränderung zu letztem SK: -0.73% Auf dem Radar 2: AgranaDie Aktie wird nach 6 Monaten Zugehörigkeit vorerst wieder aus dem ATX genommen. aktuelle Indikation: 97.57/ 98.00 Veränderung zu letztem SK: -0.53% Auf dem Radar 3: FACCDer Trader-Liebling kommt per März-Verfall erstmals in den ATX. aktuelle Indikation: 21.28/ 21.45 Veränderung zu letztem SK: 4.74% Auf dem Radar...

