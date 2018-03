Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Santander von 3,00 auf 3,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Knapp an Kapital und mit einer Strategie, die sich um Größe und Wachstum drehe, biete die spanische Bank alle Merkmale eines langfristigen Verlierers, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management sei bezüglich der Erträge zu optimistisch. Auch wenn das Kapitaldefizit etwas geringer als zunächst von ihm angenommen sei und die Gewinnschätzungen je Aktie stiegen, blieben erhebliche Abwärtsrisiken./ajx/la Datum der Analyse: 07.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0037 2018-03-07/11:23

ISIN: ES0113900J37