Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Air France-KLM von 11,60 auf 14,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Papier der französisch-niederländischen Fluggesellschaft sei extrem günstig bewertet, so dass sich bei einer Verkaufsempfehlung eine vergleichsweise stark negative Dynamik in der Realwirtschaft zeigen müsste, die er aber nicht sehe, schrieb Analyst Anand Date in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Steigende Investitionen und Sorgen bezüglich der Kosten dürften aber nicht übersehen werden./ajx/ag Datum der Analyse: 07.03.2018

