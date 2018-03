Der Rücktritt von Gery Cohn als Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump hat an den Börsen neue Unruhe aufkommen lassen. So gaben bereits die Notierungen in Asien nach. Der DAX liegt ebenfalls im Minus. Im Fokus steht nach der Vorlage von Geschäftszahlen aber auch die Deutsche Post. Unterdessen haben die Analysten von Morgan Stanley die Aktien von Ceconomy herabgestuft.