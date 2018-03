Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" belassen. Die Investoren zögen wie in den Vorjahren auch in diesem Jahr US-Bankenwerte den europäischen Sektoraktien vor, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei auch gerechtfertigt, denn erstere dürften auch 2018 besser abschneiden als letztere. Unter den europäischen Titeln gehören unter anderem Unicredit, Lloyds und Credit Suisse zu seinen "Top Picks"./edh/la Datum der Analyse: 07.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: CH0244767585