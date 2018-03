Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

die Skepsis bezüglich des weiteren Aufwärtspotenzials im DAX gestern war berechtigt, heute Morgen notierte der Index vorbörslich schon wieder unterhalb von 12.000 Punkten. Das Abwärtsgap in der Nacht war dem Rücktritt von Trumps Top-Wirtschaftsberater Cohn geschuldet. Ohne ihn wird nun ein "Handelskrieg" immer wahrscheinlicher.

Ausgehend von der Unterstützung im Bereich um 12.000 Punkte ging es am Vormittag schon wieder in Richtung Eröffnungsgap bei 12.110 Punkten. Hier entscheidet sich nun kurzfristig das weitere "Schicksal" des deutschen Börsenbarometers. Ein Scheitern im Bereich 12.110/30 Punkte könnte eine neue Verkaufswelle von 100 - 200 Punkten nach sich ziehen. Ein Stundenschlusskurs oberhalb von 12.130 Punkten hätte hingegen aller Voraussicht nach weitere Käufe Richtung 12.300 Punkte zur Folge. Es wird also unmittelbar spannend hier auf aktuellem Niveau - Ausgang offen. Um 14:15 Uhr steht der ADP Report für den US-Arbeitsmarkt auf dem Kalender.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 14.02.2018 - 06.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 06.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - "Cohn-Gap" wird gekauft erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).