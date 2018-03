Eastman Kodak & Kryptowährungen: Alles Schall und Rauch?

Jedem in der Welt der Fotografie ist der Name Eastman Kodak (WKN: A1W4RC / ISIN: US2774614067) ein Begriff. Auch sonst hat es das 1892 gegründete US-Traditionsunternehmen aus Rochester, New York zu beachtlichem Weltruhm gebracht. Umso trauriger dürften viele die Entwicklungen der vergangenen Jahre gestimmt haben.

Wenn sogar Venezuela eine offizielle Kryptowährung hat, den "Petro", dachte man sich wohl auch bei Kodak, dass dies eine gute Idee sei. Zumal derzeit alles Mögliche, was mit Kryptowährungen, Blockchain oder ICOs (Initial Coin Offerings) zu tun hat von den Marktteilnehmern aufgesogen wird wie ein Schwamm. So ist es auch zu erklären, dass die Märkte verrückt spielten, als ausgerechnet das Traditionsunternehmen Kodak, eine eigene Foto-Kryptowährung, Kodakcoin, auf den Markt bringen wollte. Mit ihr sollen beispielsweise Fotografen ihre Bezahlung für Bildlizenzen erhalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...