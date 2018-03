Tina Müller ist seit vier Monaten Chefin von Douglas. Sie will das Unternehmen mit Exklusivmarken von Internetkonkurrenten abgrenzen.

Die seit vier Monaten amtierende Douglas-Chefin Tina Müller will die traditionsreiche Parfümeriekette umkrempeln und greift dafür tief in die Taschen. Die ehemalige Opel-Managerin kündigte an, das Filial- wie auch das Onlinegeschäft zu modernisieren, dem Unternehmen ein neues Logo zu verpassen sowie die Markenstrategie mit Blick auf den Premiumbereich auszubauen. "Nicht alles wird gelingen. Aber das ist egal. Wer nichts ausprobiert, wird auch nichts ändern", betonte Müller am Mittwoch. Das Hauptziel sei, Douglas mit exklusiven Marken von Amazon & Co abzusetzen.

Finanzvorstand Michael ...

Den vollständigen Artikel lesen ...