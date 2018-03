Berlin (ots) -



Am 27. April 2018 heißt es wieder: Vorhang auf für den deutschen Film! Zur 68. Verleihung des DEUTSCHEN FILMPREISES im Berliner Palais am Funkturm werden die deutschen Kinostars und ihr Schaffen gefeiert. Gastgeber der Gala, die am gleichen Abend um 22.00 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, sind Filmakademie-Präsidentin Iris Berben und Schauspieler Edin Hasanovic (zuletzt zu sehen in NUR GOTT KANN MICH RICHTEN und dem preisgekrönten ARD-Drama BRÜDER), der als Moderator seine Entertainer-Qualitäten unter Beweis stellen wird.



"Als ich angefragt wurde, den Deutschen Filmpreis 2018 zu moderieren, konnte ich nicht nein sagen", so Hasanovic. "Ich erinnerte mich an das Jahr 2013. Ich war selbst für den Filmpreis nominiert und kannte kaum jemanden persönlich. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich fünf Jahre später mit Iris Berben Gastgeber des Abends sein darf, hätte ich ihn sicherlich für verrückt erklärt! Heute bin ich mit 25 Jahren der jüngste Moderator des Filmpreises, was mich unheimlich stolz macht, aber auch sehr nervös. Es ist mir nämlich eine große Ehre! Ich freue mich tierisch und hoffe, dass wir den Menschen an den Bildschirmen Lust auf den deutschen Film machen können."



Edin Hasanovic, der 2014 bereits sympathisch, humorvoll und mit großer Leidenschaft die Verleihung der FIRST STEPS moderierte, erhält bei der Vergabe der Lolas in insgesamt 18 Kategorien tatkräftige Unterstützung von prominenten Laudatoren und Überraschungsgästen.



Die Künstlerische Leitung der Show liegt dieses Jahr in den Händen der deutsch-amerikanischen Autorin und Regisseurin Sherry Hormann (WÜSTENBLUME, IRREN IST MÄNNLICH, FRAUEN SIND WAS WUNDERBARES), deren Wunsch es ist, das vergangene Kinojahr mit einer emotionalen Gala zu feiern: "Eine echte Herausforderung - ja-, sitzen an dem Abend doch unterschiedlichste Fantasien zum Film im Publikum und vor dem Fernseher. Vielleicht schaffen wir an diesem Abend ein Gefühl von wir - wir in unserer Unterschiedlichkeit und gemeinsamen Liebe für den Film. Ich freue mich über einen wundervollen Reigen an Frauen und Männern und Männern und Frauen, die uns darin unterstützen - allen voran Iris und Edin - so verschieden und genau deshalb."



Der DEUTSCHE FILMPREIS wird am 27. April 2018 im Palais am Funkturm in Berlin verliehen. Das Erste überträgt die Gala am gleichen Abend um 22.00 Uhr. Die ARD-Gemeinschaftsproduktion entsteht unter der Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).



Der DEUTSCHE FILMPREIS - die renommierteste und höchstdotierte Auszeichnung für den deutschen Film - ist mit Preisgeldern der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in einer Gesamthöhe von knapp 3 Mio. Euro dotiert und wird nach der Wahl durch die Mitglieder der DEUTSCHEN FILMAKADEMIE von Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters verliehen. Die Verleihung ist eine Veranstaltung der DEUTSCHEN FILMAKADEMIE in Zusammenarbeit mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), produziert von der DFA Produktion GmbH.



