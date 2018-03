Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter den reinen Online-Händlern Europas sei Zalando am stärksten marken- und kundenorientiert, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu zählten das Markenangebot, kostenlose Lieferungen und Rücknahmen sowie zahlreiche Bezahloptionen. Die Bewertung von Zalando sei insbesondere verglichen mit der Konkurrenz immer noch angemessen./bek/ajx Datum der Analyse: 07.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0058 2018-03-07/13:37

ISIN: DE000ZAL1111