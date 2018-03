Mars One Ventures AG: Vereinbarung mit Gläubigern und Schuldner reduziert Unternehmensverschuldung um rund CHF 800'000.

Am 6. März 2018 hat die Gesellschaft mit zwei Gläubigern und einem Schuldner einen Vergleich geschlossen. Die Mars One Ventures AG wird ein nachrangiges Darlehen von CHF 1,3 Mio. zurückkaufen. Zusätzlich haben wir einen Vergleich über die Rückzahlung eines weiteren Darlehens in Höhe von EUR 450.000 geschlossen. Die Gesellschaft hat die erste von drei vereinbarten Zahlungen geleistet. Als Folge dieser Vereinbarungen wird die Mars One Ventures AG ihre Schulden um rund 800'000 CHF reduzieren.

Am 6. März 2018 hat die Gesellschaft mit zwei Gläubigern und einem Schuldner einen Vergleich geschlossen. Die Mars One Ventures AG wird ein nachrangiges Darlehen von CHF 1,3 Mio. zurückkaufen. Zusätzlich haben wir einen Vergleich über die Rückzahlung eines weiteren Darlehens in Höhe von EUR 450.000 geschlossen. Die Gesellschaft hat die erste von drei vereinbarten Zahlungen geleistet. Als Folge dieser Vereinbarungen wird die Mars One Ventures AG ihre Schulden um rund 800'000 CHF reduzieren.

Mars One Ventures AG
Basel
Schweiz

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München

