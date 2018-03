NanoFocus AG: Einmalige außerplanmäßige Abschreibungen in 2017 - Neue Bewertung der Aktiva schließt Neuausrichtung ab

NanoFocus AG: Einmalige außerplanmäßige Abschreibungen in 2017 - Neue Bewertung der Aktiva schließt Neuausrichtung ab

Oberhausen, den 07.03.2018 - Der Vorstand der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht liquiditätswirksame, außerplanmäßige Abschreibungen im Rahmen des Neuausrichtungsprozesses vorzunehmen. Diese einmaligen Abschreibungen auf Entwicklungen bzw. aktivierte Eigenleistungen und Wertberichtigungen auf die Tochterunternehmen NanoFocus Inc., mikroskin GmbH und Breitmeier Messtechnik GmbH werden das Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2017 einmalig in Höhe von ca. 3,8 Mio. EUR belasten. Das operative Konzernergebnis (EBITDA, d.h. Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern) im Geschäftsjahr 2017 wird davon unberührt sein. Ab dem laufenden Geschäftsjahr 2018 werden sich damit die planmäßigen jährlichen Abschreibungen reduzieren.

Ausgelöst durch die Dieselkrise waren die letzten beiden Geschäftsjahre operativ sehr herausfordernd. Die Gesellschaft hatte darauf seit Ende 2016 mit einer Neustrukturierung und operativen reagiert. So wurden die Kosten in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Verwaltung deutlich reduziert. Zudem wurde der bisherige starke Fokus auf Großprojekte in den Bereichen Automotive und Semiconductor zurückgefahren. Mit dem veränderten Marktumfeld und der angepassten Unternehmensstruktur haben sich auch die Wachstumsmöglichkeiten der bisher aktivierten Projekte verlangsamt. Diese waren die Basis für die Aktivierungen der entwickelten Innovationen. Gleichzeitig wurden in der Restrukturierungsphase neue Technologien und Geschäftsmöglichkeiten identifiziert, die künftig nicht mehr aktiviert werden sollen. Daher wurden die bisherigen Aktivierungen im Rahmen der Erstellung des Konzernjahresabschlusses 2017 neu bewertet und der reduzierten Geschäftsplanung angepasst.

Damit hat sich NanoFocus strukturell und bilanziell konsolidiert, um in Zukunft wieder profitabel wachsen zu können. Details werden im Rahmen der Konzernberichterstattung am 15.05.2017 veröffentlicht.

NanoFocus AG Der Vorstand Kontakt für Rückfragen: Fabian Lorenz Investor Relations Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. http://www.nanofocus.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoFocus AG Max-Planck-Ring 48 46049 Oberhausen Deutschland Telefon: 0208 62000 55 Fax: 0208 62000 99 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de ISIN: DE0005400667 WKN: 540066

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

