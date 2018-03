AE New Media Innovations SE: Hauptversammlung / Sachkapitalerhöhung

Berlin, 07.03.2018: AE New Media Innovations SE (ISIN DE000A12ULL2): Hauptversammlung / Sachkapitalerhöhung

Die außerordentliche Hauptversammlung der AE New Media Innovations SE hat am heutigen Tage eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage von EUR 1.450.000,00 um EUR 10.000.000,00 auf EUR 11.450.000,00 durch Ausgabe von 10.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien (Stammaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie beschlossen.

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde ausgeschlossen.

Die neuen Aktien wurden zum Ausgabebetrag von je EUR 5,3976 ausgegeben und von den Gesellschaftern der der Aladdin Blockchain Technologies Ltd, London, gezeichnet.

Die Gesellschafter der Aladdin Blockchain Technologies Ltd leisten die Sacheinlage, indem sie sämtliche Geschäftsanteile der Aladdin Blockchain Technologies Ltd, nach Maßgabe des zwischen der AE New Media Innovations SE und den Gesellschaftern der Aladdin Blockchain Technologies Ltd geschlossenen Einbringungsvertrags, auf die Gesellschaft übertragen. Dem Abschluss des Einbringungsvertrags durch die AE New Media Innovations SE hat die Hauptversammlung zugestimmt.

Die Sachkapitalerhöhung wird unwirksam, wenn der Kapitalerhöhungsbeschluss und die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 31.07.2018 in das Handelsregister eingetragen sind.

Wade Menpes-Smith, CEO

Wade Menpes-Smith, CEO

Sprache: Deutsch Unternehmen: AE New Media Innovations SE

Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449

E-Mail: info@aenewmediainnovations.de Internet: www.aenewmediainnovations.de

ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

