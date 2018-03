Liebe Trader,

Die Deutsche Post hat am Mittwoch Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 vorgelegt und einen deutlich höheren Gewinn erzielt, trotzdem zeigten sich Anleger anfangs etwas unzufrieden. Marktbeobachter haben mit noch besseren Zahlen gerechnet, weshalb die Aktie am Vormittag zunächst noch deutlich unter Druck gestanden hat. Doch im Tagesverlauf konnten Käufer den Spieß wieder umdrehen und sorgten bislang für ein kleines Kursplus. Trotzdem stehen der Deutschen Telekom auf der Oberseite noch zahlreiche Widerstände entgegen, sodass ein Kaufsignal nicht gerade einfach wird. Die Chancen hierfür sind aber nach dem heutigen Rebound recht gut einzustufen und können über kleinere Handelspositionen bereits ab sofort genutzt werden.

Long-Chance:

Über entsprechend gehebelte Long-Papiere erhalten Marktteilnehmer nun die Chance an einem Kursaufschwung bis an die Marke von zunächst 37,76 Euro und damit an den EMA 50 auf Tagesbasis zu partizipieren und bekommen hierdurch eine erste schöne Rendite-Chance. Aber erst darüber dürfte nach aktueller Auswertung ein größeres Kaufsignal gen 39,26 Euro gelingen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unter den heutigen Tagestiefs von 35,64 Euro aufhalten, damit der Aktie genügend Spielraum zur Unterseite bleibt. Sämtliche Rücksetzer unter die aktuellen Wochentiefs führen zunächst auf die Februartiefs von 35,11 Euro abwärts. Darunter müssen fortgesetzte Abgaben zurück auf 32,95 Euro zwangsläufig eingeplant werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 36,50 Euro

Kursziel: 37,76 / 39,26 Euro

Stopp: < 35,60 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,90 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Post AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 36,50 Euro; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

